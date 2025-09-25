TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu: döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları eksiksiz listelendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:43
TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.

ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03098 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.50206 TL

BHD BAHREYN DİNARI — 109.8867 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.34024 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.8082 TL

BWP BOTSVANA PULASI — 3.1240 TL

BRL BREZİLYA REALİ — 7.7746 TL

DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31986 TL

CZK ÇEK KORUNASI — 2.0019 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00248 TL

MAD FAS DİRHEMİ — 4.5800 TL

PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71258 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3870 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2887 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46713 TL

HKD HONG KONG DOLARI — 5.3269 TL

IQD IRAK DİNARI — 0.03163 TL

ISK İZLANDA KRONU — 0.34160 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07637 TL

KES KENYA ŞİLİNİ — 0.32081 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01066 TL

LYD LİBYA DİNARI — 7.6613 TL

HUF MACAR FORİNTİ — 0.12444 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.78949 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.8402 TL

MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2451 TL

EGP MISIR LİRASI — 0.86095 TL

MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4825 TL

NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3875 TL

NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02777 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00340 TL

PEN PERU YENİ SOLU — 11.8366 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.4093 TL

RSD SIRP DİNARI — 0.41503 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.1367 TL

SDG SUDAN POUNDU — 0.06903 TL

SYP SURİYE LİRASI — 0.00319 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3870 TL

THB TAYLAND BAHTI — 1.2873 TL

TND TUNUS DİNARI — 14.2477 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.8395 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI — 0.99896 TL

OMR UMMAN RİYALİ — 107.6106 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.4376 TL

VND VİETNAM DONGU — 0.00157 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.3900 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3609 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.0783 TL

