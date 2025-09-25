TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.
ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03098 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.50206 TL
BHD BAHREYN DİNARI — 109.8867 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.34024 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.8082 TL
BWP BOTSVANA PULASI — 3.1240 TL
BRL BREZİLYA REALİ — 7.7746 TL
DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31986 TL
CZK ÇEK KORUNASI — 2.0019 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00248 TL
MAD FAS DİRHEMİ — 4.5800 TL
PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71258 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3870 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2887 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46713 TL
HKD HONG KONG DOLARI — 5.3269 TL
IQD IRAK DİNARI — 0.03163 TL
ISK İZLANDA KRONU — 0.34160 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07637 TL
KES KENYA ŞİLİNİ — 0.32081 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01066 TL
LYD LİBYA DİNARI — 7.6613 TL
HUF MACAR FORİNTİ — 0.12444 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.78949 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.8402 TL
MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2451 TL
EGP MISIR LİRASI — 0.86095 TL
MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4825 TL
NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3875 TL
NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02777 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00340 TL
PEN PERU YENİ SOLU — 11.8366 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.4093 TL
RSD SIRP DİNARI — 0.41503 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.1367 TL
SDG SUDAN POUNDU — 0.06903 TL
SYP SURİYE LİRASI — 0.00319 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3870 TL
THB TAYLAND BAHTI — 1.2873 TL
TND TUNUS DİNARI — 14.2477 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.8395 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI — 0.99896 TL
OMR UMMAN RİYALİ — 107.6106 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.4376 TL
VND VİETNAM DONGU — 0.00157 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.3900 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3609 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.0783 TL