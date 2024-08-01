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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:42
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte bankanın sağladığı bilgi amaçlı döviz kuru tablosu:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03557
ALL Arnavutluk Lekı 0.35667
BHD Bahrain Dinarı 87.8336
BDT Bangladeş Takası 0.28177
BAM Bosna-Hersek Markı 18.2273
BWP Botsvana Pulası 2.4450
BRL Brezilya Reali 5.8515
DZD Cezayir Dinarı 0.24555
CZK Çek Korunası 1.4033
IDR Endonezya Rupisi 0.00204
MAD Fas Dirhemi 3.3330
PHP Filipin Pesosu 0.56786
ZAR Güney Afrika Randı 1.8212
GEL Gürcistan Lari 12.2170
INR Hindistan Rupisi 0.39537
HKD Hong Kong Doları 4.2363
IQD Irak Dinarı 0.02529
ISK İzlanda Kronu 0.23838
KZT Kazakistan Tengesi 0.06968
COP Kolombiya Pesosu 0.00817
LYD Libya Dinarı 6.8475
HUF Macar Forinti 0.09036
MKD Makedonya Dinarı 0.58115
MYR Malezya Ringgiti 7.2462
MXN Meksika Pesosu 1.7863
EGP Mısır Lirası 0.68026
MDL Moldova Leyi 1.8732
NAD Namibya Doları 1.8210
NGN Nijerya Nairası 0.01994
UZS Özbekistan Somu 0.00263
PEN Peru Yeni Solu 8.8792
PLN Polonya Zlotisi 8.3194
RSD Sırp Dinarı 0.30519
SGD Singapur Doları 24.7453
SDG Sudan Poundu 0.05513
SYR Suriye Lirası 0.00255
SZL Svaiziland Lilangeni 1.8213
THB Tayland Bahtı 0.93013
TND Tunus Dinarı 10.6542
TMT Türkmenistan Manatı 9.4600
UAH Ukrayna Hryvnası 0.80346
OMR Umman Riyali 86.1066
JOD Ürdün Dinarı 46.7264
VND Vietnam Dongu 0.00131
ILS İsrail Şekeli 8.7444
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0105
NZD Yeni Zelanda Doları 19.6844

Bu döviz kurları, ekonomik işlemler ve ticaret için önemli referans noktaları sağlar. Yatırımcılar ve döviz piyasalarındaki aktörler için bu bilgilerin dikkatle takip edilmesi önerilmektedir.

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