TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte bankanın sağladığı bilgi amaçlı döviz kuru tablosu:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03557 ALL Arnavutluk Lekı 0.35667 BHD Bahrain Dinarı 87.8336 BDT Bangladeş Takası 0.28177 BAM Bosna-Hersek Markı 18.2273 BWP Botsvana Pulası 2.4450 BRL Brezilya Reali 5.8515 DZD Cezayir Dinarı 0.24555 CZK Çek Korunası 1.4033 IDR Endonezya Rupisi 0.00204 MAD Fas Dirhemi 3.3330 PHP Filipin Pesosu 0.56786 ZAR Güney Afrika Randı 1.8212 GEL Gürcistan Lari 12.2170 INR Hindistan Rupisi 0.39537 HKD Hong Kong Doları 4.2363 IQD Irak Dinarı 0.02529 ISK İzlanda Kronu 0.23838 KZT Kazakistan Tengesi 0.06968 COP Kolombiya Pesosu 0.00817 LYD Libya Dinarı 6.8475 HUF Macar Forinti 0.09036 MKD Makedonya Dinarı 0.58115 MYR Malezya Ringgiti 7.2462 MXN Meksika Pesosu 1.7863 EGP Mısır Lirası 0.68026 MDL Moldova Leyi 1.8732 NAD Namibya Doları 1.8210 NGN Nijerya Nairası 0.01994 UZS Özbekistan Somu 0.00263 PEN Peru Yeni Solu 8.8792 PLN Polonya Zlotisi 8.3194 RSD Sırp Dinarı 0.30519 SGD Singapur Doları 24.7453 SDG Sudan Poundu 0.05513 SYR Suriye Lirası 0.00255 SZL Svaiziland Lilangeni 1.8213 THB Tayland Bahtı 0.93013 TND Tunus Dinarı 10.6542 TMT Türkmenistan Manatı 9.4600 UAH Ukrayna Hryvnası 0.80346 OMR Umman Riyali 86.1066 JOD Ürdün Dinarı 46.7264 VND Vietnam Dongu 0.00131 ILS İsrail Şekeli 8.7444 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0105 NZD Yeni Zelanda Doları 19.6844

Bu döviz kurları, ekonomik işlemler ve ticaret için önemli referans noktaları sağlar. Yatırımcılar ve döviz piyasalarındaki aktörler için bu bilgilerin dikkatle takip edilmesi önerilmektedir.