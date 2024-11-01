TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesine İlişkin Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ikinci TL depo alım ihalesinde önemli bir gelişme yaşandı. İhaleye toplam 371 milyar 301 milyon lira değerinde teklif sunuldu.

İhale Detayları

TCMB, bu ihale için 430 milyar lira büyüklüğünde bir hedef belirlemişti. İhalede belirlenen faiz oranları ise şöyle: minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bu ihale, piyasa aktörlerinin ve yatırımcıların TL depo alımlarına olan ilgisini göstermekte ve TCMB'nin likidite yönetimindeki stratejilerini de gözler önüne sermektedir.