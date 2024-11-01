DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde toplam 371 milyar 301 milyon liralık teklif geldi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:11
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesine İlişkin Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ikinci TL depo alım ihalesinde önemli bir gelişme yaşandı. İhaleye toplam 371 milyar 301 milyon lira değerinde teklif sunuldu.

İhale Detayları

TCMB, bu ihale için 430 milyar lira büyüklüğünde bir hedef belirlemişti. İhalede belirlenen faiz oranları ise şöyle: minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bu ihale, piyasa aktörlerinin ve yatırımcıların TL depo alımlarına olan ilgisini göstermekte ve TCMB'nin likidite yönetimindeki stratejilerini de gözler önüne sermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Safran Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı
2
Acil 50.000 TL arayan o bankaya koşuyor! En düşük faizle akın akın kredi verilecek!
3
IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı
4
ABD Enerji Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek Kar Raporu
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan INSIDER Açıklamaları
6
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
7
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de