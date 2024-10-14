TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesine Yüklü Teklif

TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesini Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenlediği ikinci TL depo alım ihalesinde dikkat çeken bir teklif miktarı ile karşılaştı.

İhale Detayları ve Teklif Miktarı

Bugün yapılan ihale sonucunda, 354 milyar 428 milyon lira değerinde bir teklif toplandı. İlk olarak 460 milyar liralık bir ihale açan TCMB, bu süreçte piyasalardan yoğun bir ilgi gördü.

Faiz Oranları Açıklandı

İhalede belirlenen minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi. Ortalama faiz oranı ise yine yüzde 50 olarak belirlendi.

Bu veriler, TCMB'nin para politikası ve piyasalardaki durumu hakkında önemli ipuçları vermekte.