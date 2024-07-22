TCMB'nin Temmuz Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Açıkladı

TCMB Temmuz Ayı Anket Sonuçlarını Yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Anket sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %42,95 olarak belirlendi.

TÜFE Beklentilerinde Düşüş

Temmuz ayı için TÜFE artış beklentisi %2,41'den %2,77'ye yükseldi. Ancak 12 ay sonrası için artış beklentisi %31,79'dan %30,02'ye, 24 ay için ise %20,33'ten %19,32'ye düştü.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'ten 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası beklenti %41,4115'ten %41,5175'e çıktı. Bu veriler, piyasalardaki tahminlerde değişiklik olduğunu göstermektedir.

Cari İşlemler Açığı Beklentisi

Bir önceki ankete göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 29 milyar dolardan 27,6 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara düştü.

Politika Faizi Beklentileri

TCMB'nin politika faizi ile ilgili beklentiler, cari ay sonu için %50, 12 ay sonrası için ise %34,57 seviyesine geriledi. GSYH artış beklentisi ise cari yıl için %3,4, gelecek yıl için ise %3,6 olarak raporlandı.