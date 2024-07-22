TCMB'nin Temmuz Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Açıkladı

TCMB Temmuz Ayı Anket Sonuçlarını Yayınladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Anket sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %42,95 olarak belirlendi.
TÜFE Beklentilerinde Düşüş
Temmuz ayı için TÜFE artış beklentisi %2,41'den %2,77'ye yükseldi. Ancak 12 ay sonrası için artış beklentisi %31,79'dan %30,02'ye, 24 ay için ise %20,33'ten %19,32'ye düştü.
Döviz Kuru Beklentileri
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'ten 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası beklenti %41,4115'ten %41,5175'e çıktı. Bu veriler, piyasalardaki tahminlerde değişiklik olduğunu göstermektedir.
Cari İşlemler Açığı Beklentisi
Bir önceki ankete göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 29 milyar dolardan 27,6 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara düştü.
Politika Faizi Beklentileri
TCMB'nin politika faizi ile ilgili beklentiler, cari ay sonu için %50, 12 ay sonrası için ise %34,57 seviyesine geriledi. GSYH artış beklentisi ise cari yıl için %3,4, gelecek yıl için ise %3,6 olarak raporlandı.