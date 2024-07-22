Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB'nin Temmuz Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Açıkladı

TCMB'nin Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, TÜFE ve döviz kurları üzerine önemli veriler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:29
TCMB'nin Temmuz Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Açıkladı

TCMB Temmuz Ayı Anket Sonuçlarını Yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Anket sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %42,95 olarak belirlendi.

TÜFE Beklentilerinde Düşüş

Temmuz ayı için TÜFE artış beklentisi %2,41'den %2,77'ye yükseldi. Ancak 12 ay sonrası için artış beklentisi %31,79'dan %30,02'ye, 24 ay için ise %20,33'ten %19,32'ye düştü.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'ten 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası beklenti %41,4115'ten %41,5175'e çıktı. Bu veriler, piyasalardaki tahminlerde değişiklik olduğunu göstermektedir.

Cari İşlemler Açığı Beklentisi

Bir önceki ankete göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 29 milyar dolardan 27,6 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara düştü.

Politika Faizi Beklentileri

TCMB'nin politika faizi ile ilgili beklentiler, cari ay sonu için %50, 12 ay sonrası için ise %34,57 seviyesine geriledi. GSYH artış beklentisi ise cari yıl için %3,4, gelecek yıl için ise %3,6 olarak raporlandı.

İLGİLİ HABERLER

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı