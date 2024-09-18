TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine 8 Milyar Liralık Teklif

TCMB İle İhaleye Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı toplamda 8 milyar 44 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

Bugün açılan ihalede toplam 20 milyar lira değerinde TL depo alımı için minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 olarak ilan edildi. Ortalama faiz oranı da yine %50 seviyesinde gerçekleşti.

Sonuç ve Beklentiler

Toplam 8 milyar 44 milyon liralık teklif, piyasalardaki likidite ve faiz beklentileri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.