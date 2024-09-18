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TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine 8 Milyar Liralık Teklif

TCMB, TL depo alım ihalesinde 8 milyar 44 milyon lira teklif aldı. İhale detayları ve faiz oranları açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:54
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine 8 Milyar Liralık Teklif

TCMB İle İhaleye Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı toplamda 8 milyar 44 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

Bugün açılan ihalede toplam 20 milyar lira değerinde TL depo alımı için minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 olarak ilan edildi. Ortalama faiz oranı da yine %50 seviyesinde gerçekleşti.

Sonuç ve Beklentiler

Toplam 8 milyar 44 milyon liralık teklif, piyasalardaki likidite ve faiz beklentileri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine 8 Milyar Liralık Teklif

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