TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yoğun İlgi

TCMB'nin Yeni TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo alım ihalesini başarıyla gerçekleştirdi. İhaleye gelen tekliflerin toplam tutarı 39 milyar 354 milyon lira olarak kaydedildi.

İhaleye Dair Detaylar

Bugün düzenlenen ihale çerçevesinde, TCMB toplam 150 milyar liralık bir TL depo alım ihalesi açtı. İhalede belirlenen faiz oranları ise şu şekilde sıralandı:

Minimum Faiz Oranı: %49,99

%49,99 Maksimum Faiz Oranı: %50

%50 Ortalama Faiz Oranı: %50

Yatırımcılar, ihaleye büyük bir ilgi gösterdi ve toplam 39,354 milyon liralık teklif vererek TCMB'nin açıkladığı oranları değerlendirdi.