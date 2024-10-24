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TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Özeti

TCMB, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini ve enflasyon hakkında güncel verileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:37
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Özeti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon ile ilgili önemli verileri ve geleceğe yönelik stratejisini belirlemeye devam ediyor. Kurul, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacağını duyurdu.

Eylül Ayı Enflasyon Verileri

17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, eylül ayı tüketici fiyatlarının %2,97 yükseldiği, yıllık enflasyonun ise 2,59 puan azalarak %49,38 seviyesine gerilediği belirtildi. B ve C endekslerinin yıllık enflasyonu sırasıyla %48,23 ve %49,10 olarak kaydedildi.

Hizmet ve Temel Mallardaki Fiyat Artışları

Hizmet grubunda, kiralarla birlikte okula dönüş etkisi hissedilirken, ulaştırma, konaklama ve eğitim hizmetleri fiyatlarının artış gösterdiği vurgulandı. Temel mala yönelik fiyat artışı ise döviz kuru gelişmeleriyle bağlantılı olarak yükseldi. Gıda enflasyonu ise sebze fiyatları öncülüğünde gözlemlendi.

Üretici Fiyatları ve Emtia

Eylül ayında yurt içi üretici fiyatlarının %1,37 artarak yıllık enflasyonun %33,09 seviyesine gerilediği öne çıktı. Aynı dönemde küresel emtia fiyatlarında gerileme devam etti, bu durum enerji fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.

Enflasyon Beklentileri

2024 ve 2025 yılı sonu için enflasyon beklentileri yükselmeye devam ederken, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %27,4 seviyesinde sabit kalırken, 24 ay sonrası için %18,1'e geriledi. Hane halkının enflasyon beklentileri de aynı dönemde azaldı.

Gelecek Dönem Stratejisi

Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda gerekli tüm araçları kullanmaya devam edeceğini ve gelecekteki enflasyon oranları üzerinde duruş sergileyeceğini belirtti. Bu bağlamda, sıkı para politikası uygulamalarıyla enflasyonun ana eğilimini geriletmeyi planlıyor.

Sonuç olarak, TCMB’nin enflasyon ile ilgili yaklaşımlarının ve piyasa koşullarının dikkatle izleneceği ifade edilmiştir.

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