TCMB PPK Raporu: GSYH Büyümesinde Beklenen Düşüş

Tcmb PPK Raporu: İkinci Çeyrek Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin önemli veriler açıkladı. Bu veriler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranlarının hem yıllık hem de çeyreklik bazda, ilk çeyreğe kıyasla bir gerileme göstereceğine işaret ediyor.

Büyüme Beklentileri

Gelişen veriler ışığında, ekonomik büyümenin yavaşlama eğiliminde olacağına dair sinyaller netleşiyor. Analistler, bu durumun piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.