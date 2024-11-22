TCMB, Reeskont Kredilerinde Yeni İhracatçı Skoru Uygulamasını Duyurdu

TCMB'den Yenilikçi Reeskont Kredi Uygulaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Reeskont Kredilerinde Katma Değer Odaklı İhracatçı Skoru Uygulaması" başlıklı analizini paylaştı. Analizde, piyasa koşullarına bağlı olarak avantajlı finansman kaynağı olan reeskont kredilerinin verimli bir şekilde kullandırılması, finansman kaynaklarının etkin ve etkili dağılımı açısından büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

Yüksek Teknolojili Firmalara Öncelik

TCMB blog sayfasında yayımlanan analizde, net ihracatçı firmaların desteğinin devam ederken, yüksek teknolojili firmalara öncelik verileceği belirtildi. Merkez Bankası'nın Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün uzmanları tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda reeskont kredilerinin kullandırılmasına yönelik yapılan uygulama değişikliklerine de dikkat çekildi.

İhracatçı Skoru Uygulaması ve Beklentiler

Analize göre, 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan ihracatçı skoru uygulamasıyla, reeskont kredi etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde, firmaların ürün niteliği, yarattıkları katma değer ve ihracat performansları dikkate alınarak, finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Mevcut Durum ve Gelir Paylaşımları

Yapılan analizde, reeskont kredisi kullanan firma sayısının 2018'de 2 bin 100 iken, Ekim 2024'te yaklaşık 8 bine ulaştığı açıklandı. Ayrıca, KOBİ'lerin bu firmalar içindeki payı aynı dönemde yüzde 38'den yüzde 84'e yükselmiştir.

Puanlama ve Firmaların Kategorizasyonu

İhracatçı skoru hesaplamasında, firmaların duyduğu veriler kullanılarak belirlenen eşik değerlere göre puanlama yapılıyor. 40 puan ve üzeri alan firmalar" yüksek ihracatçı skoru" olarak tanımlanırken, 40 puanın altında kalanlar "düşük ihracatçı skoru" olarak adlandırılıyor. Bu bağlamda, yüksek skorlu firmaların toplam ihracatın yüzde 23'ünü oluşturduğu, düşük skorlu firmaların ise yüzde 2'sinden daha azını oluşturmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, reeskont kredilerinin kullanımı, finansman kaynaklarının etkin dağılımı açısından kritik bir rol oynarken, TCMB'nin yeni uygulamaları ile yüksek katma değere sahip firmaların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.