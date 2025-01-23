TCMB Rezervleri 163,3 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

TCMB Toplam Rezervleri Artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ocak haftasında toplam rezervlerinin 163 milyar 303 milyon dolar seviyesine ulaştığını duyurdu. Bu, bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Artış

TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara çıktı. Bu rezervler, 10 Ocak’ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde, altın rezervleri de 490 milyon dolar artarak, 66 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Böylece, TCMB toplam rezervleri 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara çıktı.

Veriler ve Grafiği

TCMB rezervleri, Ocak 2023’ten itibaren şu şekilde gelişmiştir:

27.01.2023: Altın Rezervleri: 50.933 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 milyon dolar, Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar.

Altın Rezervleri: 50.933 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 milyon dolar, Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar. 31.01.2023: Altın Rezervleri: 49.190 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 71.980 milyon dolar, Toplam Rezervler: 121.170 milyon dolar.

Altın Rezervleri: 49.190 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 71.980 milyon dolar, Toplam Rezervler: 121.170 milyon dolar. 17.01.2023: Altın Rezervleri: 66.511 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 96.791 milyon dolar, Toplam Rezervler: 163.303 milyon dolar.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin döviz rezervleri tarafındaki gelişimi gösterirken, piyasalara olan etkisi ise dikkatle takip ediliyor.