DOLAR
40,94 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,86 0,28%
BITCOIN
4.632.906,53 1,05%

TCMB Rezervleri Rekor Kırdı — 15 Ağustos'ta Toplam 176 milyar 510 milyon dolar

TCMB toplam rezervleri 15 Ağustos haftasında 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara yükselerek rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:49
TCMB Rezervleri Rekor Kırdı — 15 Ağustos'ta Toplam 176 milyar 510 milyon dolar

TCMB rezervleri 15 Ağustos haftasında rekor seviyeye çıktı

Toplam rezervler üst üste ikinci haftada artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 15 Ağustos haftasında Merkez Bankası toplam rezervleri önemli bir artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi ve üst üste ikinci hafta rekor kırdı.

Detaylara bakıldığında, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri aynı dönemde 3 milyar 321 milyon dolar artarak 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Buna karşılık, altın rezervleri 1 milyar 176 milyon dolar azalarak 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin açıklamasında yer alan haftalık veri seti toplam rezervlerdeki yükselişi doğrularken, ekonomi çevreleri artışın döviz pozisyonu ve rezerv yönetimine ilişkin beklentiler üzerindeki etkilerini yakından izliyor.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

26.01.2024 | Altın Rezervleri 48.007 | Brüt Döviz Rezervleri 89.154 | Toplam Rezervler 137.161 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510

TCMB verileri, rezerv düzeylerindeki değişimin para politikası ve dış denge açısından taşıdığı önemi göstermesi bakımından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankacılık Mevduatı 25 Trilyon 1 Milyar 953 Milyon TL'ye Yükseldi
2
Manisa'da İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Borsada: Kilogramı 3.500 TL
3
KKM Bakiyesi 440,6 Milyar TL'ye Geriledi — Düşüş Sürüyor
4
Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası: Hisse, DİBS ve ÖST stoku
5
EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı
6
Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı
7
Bakan Bolat: Ankara Lojistik Üssü Orta Koridor'un Kritik Merkezi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım