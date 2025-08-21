TCMB Rezervleri Rekor Kırdı — 15 Ağustos'ta Toplam 176 milyar 510 milyon dolar

TCMB rezervleri 15 Ağustos haftasında rekor seviyeye çıktı

Toplam rezervler üst üste ikinci haftada artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 15 Ağustos haftasında Merkez Bankası toplam rezervleri önemli bir artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi ve üst üste ikinci hafta rekor kırdı.

Detaylara bakıldığında, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri aynı dönemde 3 milyar 321 milyon dolar artarak 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Buna karşılık, altın rezervleri 1 milyar 176 milyon dolar azalarak 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin açıklamasında yer alan haftalık veri seti toplam rezervlerdeki yükselişi doğrularken, ekonomi çevreleri artışın döviz pozisyonu ve rezerv yönetimine ilişkin beklentiler üzerindeki etkilerini yakından izliyor.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

26.01.2024 | Altın Rezervleri 48.007 | Brüt Döviz Rezervleri 89.154 | Toplam Rezervler 137.161 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510

TCMB verileri, rezerv düzeylerindeki değişimin para politikası ve dış denge açısından taşıdığı önemi göstermesi bakımından takip ediliyor.