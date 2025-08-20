TCMB Saat 15.30 Döviz Kurları — Dolar, Euro ve Çapraz Kurlar

TCMB Gösterge Döviz Kurları (saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:
Veriler (Birim, Döviz Cinsi - Döviz Alış / Döviz Satış / Efektif Alış / Efektif Satış)
1 ABD DOLARI — Alış: 40.8410 / Satış: 40.9146 / Efektif Alış: 40.8124 / Efektif Satış: 40.9760
1 AVUSTRALYA DOLARI — Alış: 26.2262 / Satış: 26.3972 / Efektif Alış: 26.1055 / Efektif Satış: 26.5556
1 DANİMARKA KRONU — Alış: 6.3596 / Satış: 6.3909 / Efektif Alış: 6.3552 / Efektif Satış: 6.4056
1 EURO — Alış: 47.5457 / Satış: 47.6314 / Efektif Alış: 47.5124 / Efektif Satış: 47.7028
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Alış: 55.0188 / Satış: 55.3056 / Efektif Alış: 54.9803 / Efektif Satış: 55.3886
1 İSVİÇRE FRANGI — Alış: 50.4456 / Satış: 50.7694 / Efektif Alış: 50.3699 / Efektif Satış: 50.8456
1 İSVEÇ KRONU — Alış: 4.2370 / Satış: 4.2808 / Efektif Alış: 4.2340 / Efektif Satış: 4.2907
1 KANADA DOLARI — Alış: 29.3962 / Satış: 29.5288 / Efektif Alış: 29.2875 / Efektif Satış: 29.6410
1 KUVEYT DİNARI — Alış: 132.8727 / Satış: 134.6113 / Efektif Alış: 130.8796 / Efektif Satış: 136.6305
1 NORVEÇ KRONU — Alış: 3.9680 / Satış: 3.9946 / Efektif Alış: 3.9652 / Efektif Satış: 4.0038
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Alış: 10.8831 / Satış: 10.9027 / Efektif Alış: 10.8015 / Efektif Satış: 10.9845
1 JAPON YENİ — Alış: 27.6201 / Satış: 27.8030 / Efektif Alış: 27.5179 / Efektif Satış: 27.9087
1 BULGAR LEVASI — Alış: 24.1736 / Satış: 24.4899
1 RUMEN LEYİ — Alış: 9.3452 / Satış: 9.4675
1 RUS RUBLESİ — Alış: 0.50637 / Satış: 0.51300
1 ÇİN YUANI — Alış: 5.6579 / Satış: 5.7319
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Alış: 0.14313 / Satış: 0.14500
1 KATAR RİYALİ — Alış: 11.1435 / Satış: 11.2894
1 GÜNEY KORE WONU — Alış: 0.02903 / Satış: 0.02941
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Alış: 23.8895 / Satış: 24.2021
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Alış: 11.0574 / Satış: 11.2021
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5536 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.4120 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.8077 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.5982 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 147.51 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3875 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 10.27 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7527 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1642 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3494 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2718 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6800 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3458 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 80.20 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1780 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6445 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1399 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36676 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 55.8699 TÜRK LİRASI