TCMB Şubat ayı cari dengedeki açığı açıkladı: 7 ayın en yüksek verisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayındaki ödemeler dengesine ait istatistik verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Şubat 2024'te 3 milyar 265 milyon dolar açık verildi. Veriler, Şubat ayında cari dengede yedi ayın yüksek aylık açığının kaydedildiğini gösteriyor.

Aktarılan verilere göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık bir fazlalık olduğu, dış ticaret açığının Şubat ayında 4 milyar 751 milyon dolara ulaştığı, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin ise 2 milyar 381 milyon doları bulduğu belirtildi.

Verilere göre, birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolarlık bir çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık çıkış söz konusu oldu.