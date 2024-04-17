Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

TCMB Şubat ayı cari dengedeki açığı açıkladı: 7 ayın en yüksek verisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ayı ödemeler dengesine dair verileri kamuoyu ile paylaştı. 2024 Şubat ayı cari işlemler hesabında 3 milyar 265 milyon dolar seviyesinde açık tespit edildi. Bu rakam, 7 aydaki en yüksek veri olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:32
TCMB Şubat ayı cari dengedeki açığı açıkladı: 7 ayın en yüksek verisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayındaki ödemeler dengesine ait istatistik verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Şubat 2024'te 3 milyar 265 milyon dolar açık verildi. Veriler, Şubat ayında cari dengede yedi ayın yüksek aylık açığının kaydedildiğini gösteriyor.

Aktarılan verilere göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık bir fazlalık olduğu, dış ticaret açığının Şubat ayında 4 milyar 751 milyon dolara ulaştığı, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin ise 2 milyar 381 milyon doları bulduğu belirtildi. 

Verilere göre, birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolarlık bir çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık çıkış söz konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi

Cep telefonu kullananlar dikkat! Artık kullanmadığınız bakiye 15 günde IBAN'a yatacak

KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Araç sahiplerini çıldırtan zam yolda! O tarihten önce depoyu fullemeyen faka basacak!

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

Çocuğunuzun doğum yılına göre ödeme! Kadınlara aylık 11.255 TL'lik dev destek geliyor

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!