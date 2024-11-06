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TCMB Tarafından Belirlenen Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel döviz kurları bilgileri.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:43
TCMB Tarafından Belirlenen Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Duyurduğu Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda sunulmaktadır:

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03446
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37261
BHDBAHREYN DİNARI90.7568
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28632
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.6849
BWPBOTSVANA PULASI2.5387
BRLBREZİLYA REALİ5.9476
DZDCEZAYİR DİNARI0.25621
CZKÇEK KORUNASI1.4440
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00216
MADFAS DİRHEMİ3.4587
PHPFİLİPİN PESOSU0.58084
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9256
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5651
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40572
HKDHONG KONG DOLARI4.4006
IQDIRAK DİNARI0.02612
ISKİZLANDA KRONU0.24704
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06946
KESKENYA ŞİLİNİ0.26523
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00777
LYDLİBYA DİNARI7.0605
HUFMACAR FORİNTİ0.08897
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59463
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7699
MXNMEKSİKA PESOSU1.6506
EGPMISIR LİRASI0.69528
MDLMOLDOVA LEYİ1.9130
NADNAMİBYA DOLARI1.9259
NGNNİJERYA NAİRASI0.02034
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00268
PENPERU YENİ SOLU9.0683
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.3953
RSDSIRP DİNARI0.31296
SGDSİNGAPUR DOLARI25.6138
SDGSUDAN POUNDU0.05698
SYPSURİYE LİRASI0.00263
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9253
THBTAYLAND BAHTI0.99781
TNDTUNUS DİNARI10.9194
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.7765
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.82526
OMRUMMAN RİYALİ88.8663
JODÜRDÜN DİNARI48.2205
VNDVİETNAM DONGU0.00135
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.1368
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0581
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3219

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