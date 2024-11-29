TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor

TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara yön veren 20 milyar ve 460 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu adımlar, Merkez Bankası’nın para politikası ve piyasaların genel durumunu etkileme amacını taşıyor.

6 Aralık Vadeli 20 Milyar Liralık İhale

TCMB'nin 6 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 8 milyar 378 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

2 Aralık Vadeli 460 Milyar Liralık İhale

Bankanın 2 Aralık vadeli 460 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 357 milyar 577 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin bu önemli müdahaleleri, piyasalardaki likidite dengesini sağlama ve ekonomik istikrarı koruma amacına hizmet ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.