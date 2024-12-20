TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor

TCMB'den İki Büyük TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara yön vermeyi amaçlayan iki önemli TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Banka, 20 milyar ve 480 milyar liralık toplamda 500 milyar lira değerinde ihale açtı.

20 Milyar Liralık İhale Detayları

27 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 658 milyon lira olarak belirlendi. İhalede dikkat çeken faiz oranları ise şöyle oldu: minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

480 Milyar Liralık İhale Sonuçları

Öte yandan, 23 Aralık vadeli 480 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 359 milyar 20 milyon lira oldu. Bu ihalede ise minimum faiz oranı <%49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak kaydedildi.

Bu ihalelerle TCMB, finansal istikrarı sağlama ve piyasalardaki likidite durumunu dengeleme hedefine yönelik önemli adımlar atmayı sürdürüyor.