TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

TCMB'den Üç Yeni TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 851 milyar 697 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira olmak üzere üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

851 Milyar 697 Milyon Liralık İhale

17 Şubat vadeli 851 milyar 697 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 851 milyar 697 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

14 Mart Vadeli İhale Detayları

14 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 5 milyar 675 milyon lira olduğu belirlendi. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak kaydedildi.

21 Şubat Vadeli İhalede Düşük Talep

TCMB'nin 21 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 180 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı %45 olarak ilan edildi.