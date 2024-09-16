TCMB, Uluslararası Ekonomik Araştırma Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

TCMB, Önemli Bir Uluslararası Konferansa Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)" konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Konferansın Amacı ve Katılımcılar

Bu önemli konferans, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) tarafından düzenlenmekte olup, gelişmekte olan piyasalarda para politikası alanındaki araştırmaları teşvik etmek ve geçmiş tecrübeleri incelemek amacı taşımaktadır. Konferansa ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan birçok katılımcının katılması bekleniyor.

Konferansın İçerikleri

Konferans gündeminde, yüksek enflasyon ortamlarında para politikası, optimal para politikası duruşları ve maliye politikaları gibi birçok önemli konu başlığı yer alacak. Ayrıca, sermaye akımları, döviz kurları ve makroihtiyati politikalar arasındaki ilişkileri inceleyen oturumlar da gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe katılmak isteyen araştırmacılar, belirlenen konulara dair hazırladıkları çalışmaları konferansın resmi sayfası üzerinden iletebilirler. Detaylı bilgiye ise NBER’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür.