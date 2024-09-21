TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklikler Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yenilikçi Adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla önemli bir karar aldı.

Zorunlu Karşılık Oranlarında Artış

TCMB'nin yaptığı duyuruya göre, Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanacak zorunlu karşılık oranlarında artış yapılırken, yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken bu oranlar da değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı %12'den %15'e çıkarken, uzun vadeli TL mevduatın oranı da %8'den %10'a yükseltildi. YP mevduatlar için TL olarak tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise %8'den %5'e düşürüldü.

Zorunlu Karşılıklar 2024'te Tesis Edilecek

Bu zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024 tarihinde tesis edilecek. Ayrıca, TL mevduatlar için uygulanacak zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu da kaldırıldı.

TL'ye geçiş oranı baz alınarak belirlenen azami komisyon oranı da %5'ten %8'e yükseltildi.