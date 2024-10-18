TDT Ticaret ve Ekonomi Toplantısında İşbirlikleri Güçleniyor

TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Özbekistan ve Kırgızistan ile Görüşmeler

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için dengeli, etkin ve sonuç odaklı adımlar atmayı sürdürüyoruz. Özbekistan ile tercihli ticaret anlaşmamızı genişletmek, karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve müteahhitlik alanındaki işbirliğimizi pekiştirmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor," ifadesini kullandı.

Teşkilatın Potansiyeli ve Yeni Adımlar

Bakan Bolat ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya gelerek teşkilatın siyasi, ekonomik ve ticari potansiyelini değerlendirdi. Üye ülkeler arasında atılabilecek yeni adımları masaya yatırdıklarını aktardı.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Toplantı sırasında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, üye ülke bakanlarıyla bir araya geldi. Bolat, bu kabule ilişkin olarak, "Türk Devletleri Teşkilatı’nın 15. yılı itibarıyla, ekonomik ve ticari işbirliğini siyasi liderlerimizin önderliğinde güçlendirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğiz," dedi.