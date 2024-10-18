DOLAR
34,25 -0,46%
EURO
37,19 -0,32%
ALTIN
2.988,89 -1,21%
BITCOIN
2.322.091,74 -1,26%

TDT Ticaret ve Ekonomi Toplantısında İşbirlikleri Güçleniyor

Bakan Bolat, TDT toplantısında üye ülkelerle ekonomik işbirliği ve ticaret hacmini artırma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:00
TDT Ticaret ve Ekonomi Toplantısında İşbirlikleri Güçleniyor

TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Özbekistan ve Kırgızistan ile Görüşmeler

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için dengeli, etkin ve sonuç odaklı adımlar atmayı sürdürüyoruz. Özbekistan ile tercihli ticaret anlaşmamızı genişletmek, karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve müteahhitlik alanındaki işbirliğimizi pekiştirmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor," ifadesini kullandı.

Teşkilatın Potansiyeli ve Yeni Adımlar

Bakan Bolat ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya gelerek teşkilatın siyasi, ekonomik ve ticari potansiyelini değerlendirdi. Üye ülkeler arasında atılabilecek yeni adımları masaya yatırdıklarını aktardı.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Toplantı sırasında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, üye ülke bakanlarıyla bir araya geldi. Bolat, bu kabule ilişkin olarak, "Türk Devletleri Teşkilatı’nın 15. yılı itibarıyla, ekonomik ve ticari işbirliğini siyasi liderlerimizin önderliğinde güçlendirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğiz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ECB Anketi: 2025 Büyüme Beklentileri Düşürüldü
2
Arı İnovasyon'a Rekabet Soruşturmasında Cezai İşlem
3
Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi
4
Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede
5
Merkez Bankası son dakika duyuruldu! O yasak tamamen kaldırılıyor
6
SEC'in X Hesabının Hacklenmesi: 1 Gözaltı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor