TEB Bankası’dan 50 Bin TL kredi trink cebinizde! Yakalayan parasını anında alacak

TEB Bankası, acil kredi ihtiyaçlarına çözüm arayan müşteriler için çarpıcı kredi fırsatını duyurdu. TEB Bankası tarafından sunulan bu harika fırsatla, müşteriler 50 Bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını anında karşılayabilecekler. Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşların başka çare aramasına artık gerek yok. 50 Bin TL’ye kadar hızlı ve anında kredi trink dakikalar içerisinde cebinizde!

%3,29 FAİZ ORANIYLA KREDİNİZ HAZIR

TEB Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi fırsatında faiz oranı %3,29 olarak belirlendi. Vatandaşlar 50 Bin TL’ye kadar olan kredi ihtiyaçlarını 12 aya kadar vade seçeneğiyle TEB Bankası’ndan halledebilecek.

Sunulan 12 ay vadeli 50 Bin TL tutarındaki kredi için toplam faiz tutarı 14.963,02 TL olarak belirlendi. Kredinin aylık taksit tutarı 5.413,59 TL olarak hesaplandı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 12 ay vadeli %3,29 faiz oranıyla 50 Bin TL kredi çekmeleri durumunda geri ödeme miktarının ise 65.250,58 TL olduğu paylaşıldı.





287 TL KREDİ TAHSİS ÜCRETİ ÖDENECEK

TEB Bankası’ndan 50 Bin TL kredi kullanmak isteyen müşterilerden 287 TL tahsis ücreti talep ediliyor. Talep edilen bu ücret, kredi işlemlerinin başlatılması ve yönetimi için alınan bir ücret. TEB bankası kredi tahsis ücreti dışında başka ek bir ücret ise talep etmiyor.

Müşterilerine esnek geri ödeme seçenekleri sunarak ödeme kolaylığı sağlayan TEB Bankası, üstelik kredi notuna göre 50 Bin TL üstü kredi fırsatını da kapınıza kadar getiriyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde maksimum kredi vadesi 36 ay iken, 50.000 TL üzeri kredilerde maksimum kredi vadesi ise 24 ay.