TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda Birinci Oldu

TED Ankara Koleji'nin Uluslararası Başarısı

Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda TED Ankara Koleji'nden 17 öğrenci mücadele etti. Bu etkinlikte, okulun 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya, matematik branşında dünya birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Olimpiyatların Detayları

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen olimpiyatlara 114 ülkeden toplam 11 binden fazla öğrenci katıldı. Yarışmanın büyük final portalına geçiş yapan toplam 440 öğrenci, matematik ve fen bilimleri sınavlarını Leiden Üniversitesi'nde iki oturumda gerçekleştirdi. Her bir kategori için 75 dakika süre tanınarak toplamda 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli sınavlarla yarıştılar.

Mert Çankaya'nın Başarısı

Bu yılki olimpiyatlarda Mert Çankaya daha önce mart ayında çevrim içi yapılan matematik sınavında da dünya birincisi unvanına sahipti. Mert, sınav hakkında düşüncelerini paylaşarak, eğitim alanında bu tür yarışmalara katılmayı düşünen öğrencilere çaba sarf etmelerini ve iyi bir hazırlık yapmalarını önerdi. Çankaya, bu yarışmanın uluslararası bir referans oluşturacağına inandığını ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Bu yarışma dünya çapında olduğundan hem üniversite başvurularında hem de iş hayatında onlar için referans olacaktır. Yarışmada aldığım sonucun benim de özgeçmişime katkıda bulunacağını düşünüyorum. Aileme, okuluma ve öğretmenlerime bana duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim."

Diğer Öğrencilerin Başarıları

Genel sıralamada TED Ankara Koleji'nin diğer öğrencileri de çeşitli dereceler elde etti. Matematik alanında Ilım Bilgin ve Zeynep Serdaroğlu altın madalya kazanırken, İpek Emmez ve Ceylin Aydın gümüş madalya aldı. Elif Banu Abiş, Karen Afaracı, Defne Özdemir ve Arda Cemri bronz madalya, Ada Atalar, Beren Aydın, Eda Selin Erkan ile Doğa Sivri ise şeref ödülü alarak başarılı bir sezon geçirdi.

Fen Bilimleri Başarıları

Fen Bilimleri alanında ise İpek Emmez ve Ceylin Aydın altın, Ada Atalar gümüş madalya kazanırken, Mert Çankaya, Beren Aydın, Merve Kara ve Arda Cemri bronz madalyayla ödüllendirildi. Ilım Bilgin ve Doğa Sivri şeref ödülüne layık görüldü.

Öğretmenlerden Değerlendirme

Yarışmaya katılan öğrencilerin rehber öğretmenleri Selma Tahtasız ve Mücgan Kartal Dinç, STEM Olimpiyatları'nın öğrenci etkileşimleri ve uluslararası dostluklar açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

TED Ankara Koleji Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya birincisi oldu.