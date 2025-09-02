DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması e-Devlet'te: 2 Milyona Yakın İhbar

TEDAŞ'ın Elektrik Arıza İhbar Uygulaması artık e-Devlet üzerinden erişilebilir; 700 binden fazla kullanıcı ve yaklaşık 2 milyon ihbar kaydı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:22
TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması e-Devlet'te: 2 Milyona Yakın İhbar

TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması e-Devlet Kapısı'nda

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden elektrik kesintisi, arıza ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirebilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir hale getirildi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.

Uygulama, ilk olarak 2019'da 'Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması' adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu. 2023'te yapılan iyileştirmeyle uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, iOS: App Store, Android: Google Play ve Huawei App Gallery: App Gallery aracılığıyla indirilebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı 29 Bin Lira
2
Küresel güneş enerjisi kurulumları ilk yarıda %64 artışla 380 GW'ya ulaştı
3
Dolar/TL 41,14'ten İşlemde — Fed Beklentileri ve Veriler Piyasada Belirleyici
4
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi
5
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: 11.304,45 Puana Çıktı
6
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir: BoJ Şahinliği ve Zirve Etkisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar