TEI, GE Aerospace'ten 'Yılın Tedarikçisi' Ödülünü Kazandı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, GE Aerospace tarafından düzenlenen sempozyumda 'Yılın Tedarikçisi' ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:27
TEI, GE Aerospace'ten 'Yılın Tedarikçisi' Ödülünü Kazandı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), dünyanın önde gelen uçak motoru üreticisi GE Aerospace tarafından düzenlenen 2025 Tedarikçi Sempozyumu'nda 'Yılın Tedarikçisi' ödülü ile onurlandırıldı. Ödül, Eskişehir'de faaliyet gösteren TEI'nin dünya genelindeki yüksek kalite standartları, mühendislik becerileri ve zamanında teslimatlarıyla sürdürdüğü başarıyı simgeliyor.

TEI'den yapılan açıklamada, bu ödülün, şirketin son 10 yıl içinde kazanmış olduğu üçüncü 'En İyi Tedarikçi' ödülü olduğu ifade edildi. Daha önce 2017'de Paris ve 2018'de Şanghay'da GE Aerospace, SAFRAN ve CFM International tarafından benzer ödüllerle onurlandırılan TEI, bu başarılarıyla tedarikçilik alanındaki öncülüğünü pekiştiriyor.

Açıklamada ayrıca, TEI'nin GE Aerospace ile 40 yılı aşkın bir iş birliğine sahip olduğu ve LEAP, GEnx, GE9X gibi dünya genelinde en fazla kullanılan sivil havacılık motor programlarının en büyük tedarikçisi konumunda yer aldığı belirtiliyor. Sürdürülebilirliğe odaklanan CFM RISE motor programında da önemli tedarikçiler arasında yer alan TEI, 50'nin üzerinde farklı sivil ve askeri motor programı için 2 binden fazla parça ve modül üreterek kritik bir tedarik zinciri rolü üstleniyor.

TEI, havacılık motorlarının yanı sıra denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan gaz türbinli motorlarda da önemli imalat katkıları sağlamakta ve LM9000 gaz türbininde dünyadaki en büyük tedarikçi konumunu korumaktadır.

Ayrıca TEI, milli havacılık motorları geliştirme projeleri ve uluslararası bakım-onarım-revizyon hizmetleri ile dünya çapında önemli bir konum elde etmeyi sürdürmektedir. Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, 10'dan fazla yerli ve milli motor projesini geliştiren TEI, Türkiye’nin milli havacılık hedeflerine katkı sunmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası pazarlarda büyümeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

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