Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

Kredi çekmek isteyen kişiler için büyük bir fırsat doğdu. Hiçbir faiz ödemesi olmadan 25.000 TL'ye kadar kredi almak artık mümkün. Bu fırsat, özellikle ani nakit ihtiyacı olan bireyler için ideal bir çözüm sunuyor. Faizsiz kredi seçeneği ile borçlanma maliyeti minimuma indiriliyor.





NAKİT İHTİYACI OLANLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Temmuz ayının başlangıcında bankalar, yeni müşterilerini çekmek amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans seçeneklerini tanıtacak. Özellikle nakit ihtiyacı olan ve borçlarını kapatmayı planlayan kişiler için 6 Temmuz'dan itibaren bankaların sunduğu avantajlı seçenekleri incelemeleri önemlidir.

Bankalar, resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar hakkında bilgilendirme yapacaklar. 1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya çerçevesinde 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksit imkanı sunulacak. İş Bankası, bu kampanyanın detayları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.





İŞ BANKASI'NIN NAKİT AVANS KAMPANYASI

İş Bankası, 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, İşCep uygulamasında "Müşteri olmak istiyorum" fonksiyonunu kullanan müşterilerine faizsiz nakit avans fırsatı sunuyor. Bu kampanya çerçevesinde faizsiz taksitli ön ödeme seçeneği 2-3 ay süreyle geçerli olacak ancak yararlanabilmek için taksit tutarının 300 TL ile 25.000 TL arasında olması gerekmektedir.

İş Bankası'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirme açıklamasına göre, bu faizsiz taksitler sadece İşCep veya Maximum Mobil kanallarından alınabilecek.





İŞ BANKASI 2024 TEMMUZ KAMPANYASI DETAYLARI

31 Temmuz'a kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında İş Bankası, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksit imkanı sunuyor. Mevcut müşteriler ve yeni katılacak müşteriler, çeşitli sektörlerdeki alışverişlerde sunulan indirimlerden ve MaxiPuan fırsatlarından da yararlanabilecekler.

İş Bankası, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da güncel fırsatlar hakkında bilgi vermeye devam edecek. Kampanyaya dair daha fazla bilgi almak isteyenlerin İş Bankası'nın resmi internet sitesindeki kampanya sayfasını ziyaret etmeleri öneriliyor.