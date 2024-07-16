Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

Finans sektöründe yeni bir fırsat sunuluyor. Vatandaşlar, herhangi bir faiz ödemesi yapmadan 25.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Bu teklif, özellikle nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:29
Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

Kredi çekmek isteyen kişiler için büyük bir fırsat doğdu. Hiçbir faiz ödemesi olmadan 25.000 TL'ye kadar kredi almak artık mümkün. Bu fırsat, özellikle ani nakit ihtiyacı olan bireyler için ideal bir çözüm sunuyor. Faizsiz kredi seçeneği ile borçlanma maliyeti minimuma indiriliyor.

KREDİ İMKANI

NAKİT İHTİYACI OLANLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Temmuz ayının başlangıcında bankalar, yeni müşterilerini çekmek amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans seçeneklerini tanıtacak. Özellikle nakit ihtiyacı olan ve borçlarını kapatmayı planlayan kişiler için 6 Temmuz'dan itibaren bankaların sunduğu avantajlı seçenekleri incelemeleri önemlidir. 

Bankalar, resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar hakkında bilgilendirme yapacaklar. 1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya çerçevesinde 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksit imkanı sunulacak. İş Bankası, bu kampanyanın detayları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI'NIN NAKİT AVANS KAMPANYASI

İş Bankası, 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, İşCep uygulamasında "Müşteri olmak istiyorum" fonksiyonunu kullanan müşterilerine faizsiz nakit avans fırsatı sunuyor. Bu kampanya çerçevesinde faizsiz taksitli ön ödeme seçeneği 2-3 ay süreyle geçerli olacak ancak yararlanabilmek için taksit tutarının 300 TL ile 25.000 TL arasında olması gerekmektedir. 

İş Bankası'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirme açıklamasına göre, bu faizsiz taksitler sadece İşCep veya Maximum Mobil kanallarından alınabilecek.

KREDİ DESTEK

İŞ BANKASI 2024 TEMMUZ KAMPANYASI DETAYLARI

31 Temmuz'a kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında İş Bankası, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksit imkanı sunuyor. Mevcut müşteriler ve yeni katılacak müşteriler, çeşitli sektörlerdeki alışverişlerde sunulan indirimlerden ve MaxiPuan fırsatlarından da yararlanabilecekler. 

İş Bankası, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da güncel fırsatlar hakkında bilgi vermeye devam edecek. Kampanyaya dair daha fazla bilgi almak isteyenlerin İş Bankası'nın resmi internet sitesindeki kampanya sayfasını ziyaret etmeleri öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Kamu bankasından dev müjde! Karşılıksız 1200 TL- 1500 TL ödenecek

Belediyeye 18-55 yaş arası personel alımı! En az ilkokul mezunu olmak yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor

Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

O ildeki emeklilere aylık 1500 TL belediye yardımı! Başvurana bir ay değil her ay ödenecek

Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!

Dolar kurunda 7 TL'lik oynama geliyor! Dolar biriktirenlere kritik tarih açıklandı

Kamu bankasından dev müjde! Karşılıksız 1200 TL- 1500 TL ödenecek

Parası olanlara o tarih işaret edildi! Altın almak isteyenin gözü kulağı o günde

Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Belediyeye 18-55 yaş arası personel alımı! En az ilkokul mezunu olmak yetiyor