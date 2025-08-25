Tekaydınlar: Bursa'dan 22 Ülkeye Minibüs İhracatı ve 'Sambus' Elektrikli Hedefi

Bursalı otomotiv firması 22 ülkeye yolcu taşıma aracı ihraç ediyor

CEM ŞAN - Bursa'da 27 yıldır faaliyet gösteren ve yolcu taşıma araçlarını dizayn eden otomotiv firması, 3 kıtada 22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Firma ve üretim yapısı

Bursa'da 1998 yılında kurulan Tekaydınlar Minibus Design, yolcu taşımacılığında kullanılan araçların üst yapı imalatını yapıyor. Firma, otomotiv ana sanayi firmalarından temin ettiği şasi üzerine kendi karoserilerini uygulayarak ikinci aşama üst yapı üretimi gerçekleştiriyor.

Genel Müdür Bayram Taşocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin metrekare kapalı alanda üretim yürüttüklerini ve yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Taşocak, "Yılda 500'e yakın aracın üretimini gerçekleştiriyoruz. Üretmiş olduğumuz araçların tamamını ihraç ediyoruz...." ifadelerini kullandı.

İhracat, pazarlar ve siparişler

Firma, tasarladığı minibüs ve midibüsleri başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Asya kıtasında 22 ülkeye gönderiyor. Taşocak, "Yüzde 100 ihracat yapmaktayız. Avrupa, Amerika, Güney Kore, Fas, Katar gibi farklı ülkelerde bu araçları yollarda görmekteyiz. 3 kıtada 22 ülkeye araçlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Şu anda firmanın önümüzdeki bir yıla ait siparişlerinin tamamen dolu olduğu belirtiliyor. Taşocak, kişiye özel üretim yaptıklarını ve üretimlerini siparişler doğrultusunda şekillendirdiklerini vurguladı. Ayrıca firmaya gelen talebin başlangıçta Avrupa ile sınırlı olduğunu ancak yeni pazarlar ekleyerek bu yıl Amerika pazarına da girdiklerini aktardı.

Taşocak, üretimlerinin karavan üretimiyle karıştırıldığını belirterek şunları söyledi: "Genelde yapmış olduğumuz iş karavanla karıştırılıyor. Karavan üretiminden çok daha farklı bir iş yapıyoruz. Yolcu taşımacılığına uygun araçlar üretiyoruz. Yapmış olduğumuz üretim çok daha katma değerli."

Ürettikleri araçların uluslararası organizasyonlarda da kullanıldığına dikkat çeken Taşocak, 2022 Katar Dünya Kupası'nda kullanılan yolcu taşıma araçlarının bir kısmını kendilerinin ürettiğini hatırlattı.

AR-GE ve elektrikli minibüs hedefi: Sambus

İki yıl önce bünyesinde bir AR-GE merkezi açan firma, elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız verdi. Taşocak, "Sambus adında elektrikli minibüs üretmek için çalışmalara başladık. Yapmak istediğimiz ürün, yüzde 100 elektrikli, born elektrikli olarak bir minibüs olacak." diye konuştu.

Projeye dair teknik bilgiler şu şekilde: minibüs yaklaşık 6,5 metre uzunluğunda ve 22 kişilik kapasiteye sahip olacak. Taşocak, onayların alındığını ve üretimin başladığını belirterek, "2026'da muhtemelen bu ilk prototipi üretip yollara çıkartacağız." dedi. Bu yatırımın yeni istihdam ve ek yatırımlar yaratacağı, Sambus markasının hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda yer almasının planlandığı aktarıldı.

Taşocak, bugüne kadar yüzde 100 ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, yüzde 100 elektrikli minibüslerini Türkiye pazarına da sunmak istediklerini ifade etti.

