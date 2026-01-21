Tekirdağ’da Aralık 2025’te 6 bin 534 Konut Satışı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’da 2025 Aralık ayında 6 bin 534 konut el değiştirdi; ipotekli 963, ilk satış 3 bin 146 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:22
TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Aralık ayı verilerine göre, Tekirdağ’da aralık ayında toplam 6 bin 534 konutun el değiştirdiği kaydedildi. İl genelindeki satış rakamları, yerel piyasanın hareketliliğine işaret ediyor.

TÜİK verileri: Türkiye genelinde konut satışları

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu. En az satış yapılan iller ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak bildirildi.

Tekirdağ’da ipotekli ve diğer satışlar

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları aralık ayında 963 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 oldu. Yıl genelinde ise ipotekli konut satışları yüzde 49,3 artışla 236 bin 668 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 11,4, yıl genelinde ise yüzde 14,0 olarak belirlendi.

Tekirdağ’da diğer satış türleri kapsamında 5 bin 571 konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları aralık ayında yüzde 19,2 artarak 225 bin 628 olurken, 2025 yılı toplamında yüzde 10,1 artışla 1 milyon 452 bin 242’ye ulaştı.

İlk ve ikinci el satış dağılımı

Tekirdağ’daki 6 bin 534 konut satışının 3 bin 146’sı ilk satış, 3 bin 388’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde aralık ayında satılan 254 bin 777 konutun 96 bin 690’ı ilk satış, 158 bin 87’si ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

