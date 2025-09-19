TEKNOFEST İstanbul'da Üçüncü Gün Kıraç Konseriyle Sona Erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi; Selçuk Bayraktar sanatçıyı onurlandırdı ve TEKNOFEST hatırası takdim etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:14
TEKNOFEST İstanbul'da Üçüncü Gün Kıraç Konseriyle Sona Erdi

TEKNOFEST İstanbul'da Üçüncü Gün Kıraç Konseriyle Sona Erdi

Festival coşkusu müzikle doruğa ulaştı

TEKNOFEST İstanbul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında üçüncü gününü tamamladı. dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak öne çıkan etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festival programında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicileri coşturdu ve üçüncü günü müzikle taçlandırdı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü sona erdi. Festivalin üçüncü gününde Kıraç konseri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST İstanbul'da Üçüncü Gün Kıraç Konseriyle Sona Erdi
2
New York borsası yükselişle kapandı — Dow Jones 46.314,57 puana çıktı
3
SPK'den Yatırımcı İlişkileri Çalıştayı — Gönül: Şeffaflık Piyasanın Can Damarı
4
ABD Senatosu Cumhuriyetçilerin Geçici Bütçe Tasarısını Reddetti
5
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düştü — Stoxx Europe 600 554,12'ye Geriledi
6
Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da: 'Türkiye'nin Nükleer Enerjiye İhtiyacı Var'
7
TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması: GES'de Son 10 Takım Yarıştı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek