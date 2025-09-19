TEKNOFEST İstanbul'da Üçüncü Gün Kıraç Konseriyle Sona Erdi

Festival coşkusu müzikle doruğa ulaştı

TEKNOFEST İstanbul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında üçüncü gününü tamamladı. dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak öne çıkan etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festival programında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicileri coşturdu ve üçüncü günü müzikle taçlandırdı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti.

