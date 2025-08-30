DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Coşkusu: Çocuklardan Yoğun İlgi

TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocukların yoğun ilgisini çekti; etkinlikte sergilenen gemiler ve Türk savunma sanayisi ürünleri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:50
Denizlerde Milli Teknoloji Hamlesi'nin Görsel Yansıması

TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve coşkusuyla buluştu. Hem bayramı kutlamak hem de etkinlik alanındaki gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, çocukların büyük ilgi gösterdiği ve yüksek katılımla gerçekleşen bir programa dönüştü.

Etkinlik alanındaki gemiler ve sergilenen savunma sanayisi ürünleri, özellikle küçük ziyaretçilerin dikkatini çekti; çocuklar hem gözlemleyip hem de öğrenme fırsatı buldu.

TEKNOFEST Mavi Vatan, bayram coşkusunu ve milli teknoloji temasını bir araya getirerek aileler ve gençler için etkileyici bir deneyim sundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan", 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve coşkusuyla birleşerek çocukların büyük ilgi gösterdiği ve yoğun katılım sağladığı bir etkinlik haline geldi. Etkinliğe katılan Ateş Mangaoğlu (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

