TEKNOFEST'te DENEYAP Makeathon: 31 Takım 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' İçin Yarıştı

KAAN ULU - TEKNOFEST İstanbul kapsamında DENEYAP Makeathonda 130 öğrenciden oluşan 31 takım, "Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teması" ile dereceye girmek için yarıştı. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen DENEYAP Makeathon, Türkiye'nin dört bir yanından teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdi. DENEYAP Türkiye Koordinatörü Banu Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada öğrencilere verilen eğitimlerin ardından bir yarışma düzenlediklerini ve DENEYAP atölyelerinin 81 ilde 131 tane olduğunu, eğitimlerin 11 farklı modülde sürdüğünü belirtti.

Aras, Türkiye genelinde yaklaşık 27 bin öğrenci ve mezununun bulunduğunu hatırlatarak, "Bu yarışmada 15 bin öğrenci arasından seçilen 31 takım ve 130 öğrenci var. Öğrencilerimiz buradaki yarışmada tasarım üretimi, robotik kodlama ve nesnelerin interneti olmak üzere birbirinden farklı görevler gerçekleştiriyorlar. Aslında buradaki amacımız öğrencilerin takım ruhuyla beraber problem çözme becerilerini ortaya koymak. Çünkü halihazırda sıfırdan bir şekilde burada projelerini gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Aras, ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı kategori bulunduğunu, her iki kategori için öğrencilere ikişer görev verildiğini ve öğrencilerin üç farklı modülde çalıştıklarını anlattı. "Bir tanesinde DENEYAP kart üzerinden bir görevleri var. Diğerinde robotik kodlama üzerinden bir görevleri var. Aynı zamanda belirli noktalara tasarım gerçekleştirmelerini istedik, durak gibi. Amacımız aslında çocukların yaratıcı düşünmelerini de ortaya çıkartmak. Burada tasarım üretim modülümüzden biraz daha esinlenmelerini bekliyoruz aslında." dedi.

Günün sonunda öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlerin değerlendirileceğini söyleyen Aras, "Belirli aşamalarda aldıkları puanlarla birlikte dereceye girecekler. Eğer ki burada öğrencilerin görev puanlarında bir eşitlik varsa o zaman süreye bakacağız. İşte o zaman cihazları çarparak mı gitti hatasız mı gitti bu önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Aras, yarışmaya katılan öğrencileri "Türkiye için geleceğin yıldızları" olarak nitelendirerek, TEKNOFEST'in gençler için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Konuşmasını şöyle tamamladı: "Buraya geldiklerinde takım arkadaşlıklarından ziyade farklı arkadaşlıklar kuruyorlar. Hem gerçek hayattaki problem çözme becerilerinde artı kazanıyor aynı zamanda dışarıyı gezerek TEKNOFEST'in ne olduğunu görmüş oluyorlar. TEKNOFEST'in heyecanı hiçbir zaman bitmiyor. Bizim katıldığımız kaçıncı TEKNOFEST'imiz ama hem ciddi bir heyecanı var hem de aynı zamanda damarlarımıza kadar hissettiğimiz bir gururu var. Hem çocuklarımızın gözünde gördüğümüz parıltıdan kaynaklı hem de gökyüzünde uçan Solo Türkler, Kızılelmalar'dan kaynaklı gurur var. Bu gururu kendi milletimizle de paylaşıyor olmak bizler için ayrı bir gurur sebebi."

