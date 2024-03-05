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Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

ING Kart sahiplerine duyuruda bulunuldu. ING Bank tarafından kampanya açıklaması yapıldı. Banka, gündemden düşmeyen akaryakıtla ilgili kampanya düzenledi. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler indiri

Yayın Tarihi: 05.03.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:46
Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

ING Bank, ING Kart sahiplerine özel bir kampanya düzenleyerek müşterilere ekonomik avantajlar sağlamaya hazırlanıyor. Gündemdeki akaryakıt fiyatlarına odaklanan bu kampanya, Bonus üyesi Opet istasyonlarında geçerli olacak. İşte diğer detaylar...

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ING BANK KART SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Kampanya detaylarına göre, Bonus üyesi müşteriler, Opet istasyonlarından farklı günlerde toplamda 4 kez 700 TL ve üzeri akaryakıt harcaması yaparsa, 180 TL indirim kazanacak. Kampanya, 31 Mart tarihine kadar devam edecek ve müşterilerin kampanyaya katılmak için harcamadan önce "OPET" yazıp, 2205'e SMS göndermeleri gerekecek.

ING Bank'ın bu kampanyası, akaryakıt harcamalarını düşük maliyetle gerçekleştirmek isteyen kart sahipleri için çekici bir fırsat sunuyor. Bonus üyesi olan müşteriler, Opet istasyonlarında gerçekleştirecekleri harcamalarla birlikte bütçelerine katkıda bulunabilecek ve indirim avantajını değerlendirebilecekler.

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Müşterilerin kampanyaya katılım sağlamak için belirtilen şartları yerine getirmeleri ve SMS göndermeleri, indirim avantajından yararlanmalarını sağlayacak. 31 Mart tarihine kadar devam edecek kampanya, kart sahiplerine belirli bir süre boyunca ekonomik bir avantaj sunarken, aynı zamanda akaryakıt harcamalarını daha hesaplı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Kampanya, müşterilerin Opet istasyonlarında yapacakları harcamalardan maksimum fayda sağlamalarını hedefliyor.

ING Bank tarafından düzenlenen kampanya, 16 Şubat - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen Bonus üyesi müşterilerin farklı günlerde, tek seferde yapacakları 4 ayrı akaryakıt ya da otogaz harcaması toplamda 700 TL ve üzeri olmalıdır. Her bir harcama farklı günlerde yapılmalıdır ve aynı gün içinde yapılan harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacaktır.

Kampanyaya, ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart katılabilecektir. Ancak, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil değildir. Kampanya kapsamında müşterilere sunulan 180 TL indirim, 5 Nisan 2024 tarihinde kartlara yansıtılacaktır. Müşteri bazında olduğundan, her bir müşteri en fazla 180 TL indirim kazanabilecektir.

Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin Garanti BBVA POS’undan yapılması gerekmektedir. Kampanyaya katılmak için harcamadan önce "OPET" yazıp 2205'e SMS göndermek yeterli olacaktır. Ancak, SMS'in, ING sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekmektedir. SMS ile kampanyaya katılım her gönderim için operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj ücreti alınacaktır.

Kampanya kapsamında taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya detayları ve koşulları dikkatlice takip edilerek, müşterilerin indirim avantajından maksimum şekilde faydalanmaları önemlidir. Kampanya, Bonus üyesi müşterilere Opet istasyonlarında avantajlı akaryakıt harcaması yapma imkanı sunarak ekonomik bir destek sağlamayı amaçlamaktadır.

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