Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?

Temizlik Görevlileri Hangi Sınıfta Çalışıyor?

Temizlik görevlileri, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yer alıyor. Bu sınıfta çalışanlar, genellikle ilk veya ortaokul mezunu oluyor. Bu sınıfta çalışanların kadro derecesi ise 14/2 olarak belirleniyor. Bu sınıfta çalışanlar, eğer bekarlarsa veya eşleri çalışıyorsa, çocukları yoksa, aile yardımı almıyorlar ve en düşük memur maaşını alıyorlar. Bu sınıfta çalışanların maaşı, en düşük memur maaşı olarak kabul ediliyor.

Özel Sektörde Temizlik Görevlileri Ne Kadar Maaş Alıyor?





Özel sektörde temizlik görevlileri, genellikle asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorlar. Bu maaş, çalışanın tecrübesi, çalıştığı şirketin büyüklüğü, çalıştığı şehir ve sektöre göre değişebiliyor. Temizlik sektöründe çalışanlar, temizlik ve düzenin sağlanması gibi görevleri yerine getiriyorlar. Özel sektörde temizlik görevlilerinin maaşı, ortalama olarak 17.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor.

Kamuda Temizlik Görevlileri Ne Kadar Maaş Alıyor?





Kamuda temizlik görevlileri, memur maaşlarına yapılan zamdan yararlanıyorlar. 2024 yılında memur maaşlarına yüzde 8 zam yapıldı. Bu zam, temizlik görevlilerinin maaşlarını da artırdı. Kamuda temizlik görevlilerinin maaşı, çalıştıkları kuruma, eğitim durumlarına, aile ve çocuk durumlarına göre farklılık gösteriyor. Kamuda temizlik görevlilerinin 2024 maaşları şöyle:

Bakanlıklarda çalışan en az lise mezunu temizlik görevlileri, 32.450 TL maaş alıyorlar. Bu maaş, farklı kriterlere ve kurumlara göre değişebiliyor.

Danıştay Başkanlığı’nda çalışan en az lise mezunu temizlik görevlileri, 17.030,94 TL maaş alıyorlar. Bu maaş, brüt maaş olup, ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net maaş belirleniyor.

Temizlik görevlisi maaşı 2024 ne kadar? Temizlik görevlisi maaşı 2024, kamuda ve özel sektörde farklılık gösteriyor. Kamuda temizlik görevlisi maaşı 2024, 17.030,94 TL ile 32.450 TL arasında değişiyor. Özel sektörde temizlik görevlisi maaşı 2024, 14.000 TL ile 22.000 TL arasında değişiyor.



Temizlik görevlisi nasıl olunur? Temizlik görevlisi olmak için genellikle ilk veya ortaokul mezunu olmak yeterli oluyor. Kamuda temizlik görevlisi olmak için ise KPSS sınavına girmek ve başvuru yapmak gerekiyor. Özel sektörde temizlik görevlisi olmak için ise iş ilanlarını takip etmek ve başvuru yapmak gerekiyor.

Temizlik görevlisi ne iş yapar? Temizlik görevlisi, çalıştığı kurumun temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidir. Temizlik görevlisi, ofis, okul, hastane, fabrika, otel gibi yerlerde çalışabilir. Temizlik görevlisi, zeminleri, camları, mobilyaları, tuvaletleri, mutfakları, çöp kutularını temizler, toz alır, dezenfekte eder, malzemeleri tedarik eder, temizlik ekipmanlarını kullanır ve bakımını yapar.