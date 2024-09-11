Temmuz Ayında Ciro Endeksinde Yüzde 39,8 Artış

Temmuz Ayında Ciro Endeksi Yükseldi

Yıllık bazda %39,8’lik bir artış gösteren toplam ciro endeksi, temmuz ayında belirgin bir gelişme yaşadı.

TÜİK'in Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına dair ciro endekslerini kamuoyuna duyurdu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, temmuzda aylık bazda %0,4 azalmış olsa da, yıllık bazda %39,8 artış kaydedildi.

Sanayi ve İnşaat Sektöründeki Gelişmeler

Sanayi sektörü için takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda %27 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de %0,3'lük bir artış yaşadı.

İnşaat sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, %58,8'lik bir yıllık artış sağladı. Ancak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, haziran ayına kıyasla %8,6 azalış gösterdi.

Ticaret ve Hizmet Sektörlerindeki Artış

Ticaret ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda %40,6 artış yaşandı. Bu sektör ayrıca mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %0,7'lik bir yükseliş de sağladı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi de yıllık bazda %56,1'lik bir artış kaydetti. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre %1,3 oranında azaldı.