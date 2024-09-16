Temmuz Ayında Hizmet Üretim Endeksi Düşüş Gösterdi

Temmuz'da Türkiye'de hizmet üretim endeksi yıllık %0,1, aylık %0,2 azaldı. Alt sektörlerde önemli değişimler yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:20
Temmuz Ayında Hizmet Üretim Endeksi Düşüş Gösterdi

Hizmet Üretim Endeksi Temmuzda Düşüş Gözlemlendi

Temmuz ayında, Türkiye'nin hizmet üretim endeksi yıllık bazda %0,1, aylık bazda ise %0,2 oranında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla azalma gösterdi.

Alt Sektörlerdeki Değişimler

Hizmet sektöründeki alt alanlarda yapılan incelemeler, yıllık bazda önemli düşüşlerin yaşandığını ortaya koydu. Özellikle:

  • Ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,6
  • Konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,1
  • Gayrimenkul hizmetleri %5,7
  • Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,4

Bu hizmet alanlarının yanı sıra, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,7, idari ve destek hizmetleri ise %4,8 oranında artış gösterdi.

Aylık Bazda Değişim

Aylık bazda inceleme yapıldığında, temmuzda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1, gayrimenkul hizmetleri %3,5 ve idari destek hizmetleri %0,1 artış gösterdi. Ancak, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri %1 ve mesleki, bilimsel ile teknik hizmetler %2,4 oranında azalma kaydetti.

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