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TESK Başkanı Palandöken'den Sosyal Güvenlikte Norm Birliği Çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik kriterlerinin eşitlenmesini ve prim yükünün azaltılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:11
TESK Başkanı Palandöken'den Sosyal Güvenlikte Norm Birliği Çağrısı

Palandöken'den Kritik Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklere dikkat çekerek, prim gün sayısını doldurmuş esnaf ve sanatkarların emekliliği için yalnızca sağlık primi ödemeleri gerektiğini ifade etti. Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) norm birliği halen uygulanmıyor. Artık yılın sonu geldi. Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde." şeklinde konuştu.

Emeklilik Hakkında Beklentiler

Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak, Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emeklilik ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğine vurgu yaptı. "Esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Artık Bağ-Kur'lunun beklentisi şu: 'Ben 7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim.'" ifadelerini kullandı.

2024 yılına yaklaşırken, Palandöken, esnafın haklarının verilmesi için taleplerini yineleyerek, SGK'deki eşitliğin sağlanmasının önemini belirtti.

Haksızlıkların Kademe Kademe Giderilmesi Gerekiyor

Palandöken, sosyal eşitlik açısından en uzun çalışan ve en az maaş alan kesimlerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların doldurulmasını istedi. Esnaf, zanaatkar, çiftçi, Bağ-Kur'lu ve hizmet üreten tüm kesimlerin 7 bin 200 prim gününe tabi olması gerektiğini belirten Palandöken, bu konudaki beklentilerin karşılanmasının aciliyetine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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