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TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'Sahte Usta' Uyarısı

Palandöken, meslek odası kaydı olmayan ustaların güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:16
TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'Sahte Usta' Uyarısı

TESK Genel Başkanı'ndan Kritik Uyarı

Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olarak, internet üzerinden kendini usta olarak tanıtan ve meslek odası kaydı bulunmayan bireylerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kişilerin evlere alınmasının bir güvenlik riski oluşturduğunu belirten Palandöken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Hizmetlere Kolay Erişim, Fırsatlar ve Riskler

Palandöken, internet üzerinde hizmet sunan uygulamaların ustaların müşterilere ulaşmasını kolaylaştırdığını ancak bunun bazı olumsuzluklara da yol açtığını ifade etti. Özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri ve doğal gaz bakımları gibi alanlarda fırsatçıların vatandaşları kandırabildiği konusunda uyardı.

"Meslek odası kaydı olmadan kendisini usta olarak tanıtan kişiler, evlere alındığında güvenlik sorunları doğurabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olması lazım," diyen Palandöken, ayrıca internetten hizmet alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Hizmet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygun fiyatın yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Palandöken, "Ucuz diye yerlere kapılmamak lazım. Bu tür durumlar, meslek odası kaydı olmayanların mağduriyet yaşatmasına sebep olabilir," şeklinde konuştu. Tanıdıkları ve güvendikleri esnafı tercih etmelerinin önemini vurguladı.

Anahtar Çoğaltma Uyarısı

Bendevi Palandöken, ustalık belgesi olmayan kişilere anahtar teslim edilmemesi gerektiğini belirterek, anahtar çoğaltma makinelerinin yanlış kişilere satılmaması gerektiğine dikkat çekti. "Ruhsatı olmayan kişilere bu makineler verilmemeli. Ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde mutlaka meslek odası kaydı bulunan, ustalık belgesi sahibi esnaf tercih edilmelidir," dedi. Mobil olarak çalışan veya ek iş olarak anahtarcılıkla uğraşan kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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