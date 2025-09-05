DOLAR
Tesla'dan Elon Musk'a 1 Trilyon Dolarlık Ödeme Teklifi

Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk'a performans hedeflerine bağlanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti.

Yönetim Kurulu performans hedeflerine bağlı uzun vadeli paket sundu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sundu.

Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, şirketin Musk'ı Tesla'ya odaklanmaya ve liderlik etmeye teşvik etmek ve elde tutmak için uzun vadeli bir CEO performans ödülü bulunmadığına işaret edildi.

Mektupta, Musk'ın hissedarlara "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda verilecek ödeme paketinden bahsedildi.

Tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedefler arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi ölçütler yer alıyor.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da bulunduğu ifade edildi. Yönetim Kurulu, Musk'ın tüm performans hedeflerine ulaşması durumunda Tesla'yı "tarihin en değerli şirketi" haline getireceğini vurguladı.

Ödeme paketine göre Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolar seviyesine çıkması halinde, Musk'a şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Bu dağılım doğrultusunda ödemenin toplam değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor. Teklif, Musk'ı uzun vadeli liderlik ve agresif büyüme hedeflerine bağlamayı amaçlıyor.

