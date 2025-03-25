Tesla'nın Avrupa Satışlarında Şok Düşüş: %47,1 Gerileme

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışları şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre %47,1 oranında düştü. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu ay için yeni otomobil tescil verilerini paylaştı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın, Avrupa pazarında satışları ciddi bir düşüş gösterdi. Geçen yılın şubat ayında 22 bin 181 adet olan Tesla satışları, bu yıl aynı dönemde %47,1 azalarak 11 bin 743 adede geriledi.

Markanın şubat ayındaki AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı ise %2,5'ten %1,4'e uçarak azalma gösterdi. Ayrıca, Tesla'nın ocak-şubat dönemindeki toplam satışı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %49 azalarak 19 bin 046 oldu ve bu yılın ilk iki ayında AB piyasasındaki payı %1,1'e düştü.

Tesla'nın Avrupa'daki satışları son aylarda hızla gerileme kaydediyor. Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması sırasında yaptığı tartışmalı el hareketi, Almanya'daki aşırı sağcı siyasilere verdiği destek ve İngiltere siyasetine müdahalesi, Avrupalı tüketicilerin firma ile aralarına mesafe koymasına yol açıyor.