THK Üniversitesi Öğrencileri Staj İmkanını TUSAŞ'ta Bulacak

THK Üniversitesi ve TUSAŞ'tan Önemli Protokol

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile yeni bir protokol imzaladı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, bu protokol sayesinde Türkiye'de ilk kez açılan Hava Aracı İmalat Teknolojisi ve Uçak Teknolojisi programlarının müfredatlarının TUSAŞ Hava Aracı Teknisyen Gelişim Programı (HAT) eğitimleri ile entegre edileceğini söyledi.

Staj İmkanı ve Sektörle Yakın İşbirliği

Prof. Dr. Er, TUSAŞ tarafından öğrencilerine sağlanacak staj imkanının, nitelikli mezunların yetişmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. "Eğitim öğretim ve AR-GE faaliyetlerimizi havacılık ve uzay bilimlerine tamamen tahsis eden tek tematik üniversiteyiz. Savunma sanayisinin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarımızı düzenliyoruz," dedi.

Sektörde İstihdam için Stratejik Adım

THK Üniversitesi, mezuniyet sonrası sektör istihdam oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Er, "TUSAŞ, TEI, HAVELSAN, ASELSAN gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilere nitelikli insan gücü yetiştirmekteyiz. Bu protokol sayesinde, öğrencilere sektörde mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlik oranlarını artıracak fırsatlar sunacağız," diye ekledi.

Bu önemli adım, hem öğrencilere hem de Türkiye’nin savunma sanayiine katkı sağlayacak bir gelişme olarak öne çıkıyor.