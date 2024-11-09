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THY Ekim'de 7,1 Milyon Yolcu Taşıdı, Rekor Artışlar Yaşandı

Türk Hava Yolları, Ekim ayında 7,1 milyon yolcu taşıyarak önceki yıla göre %4,8 artış sağladı. Destekleyici veriler dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:32
THY Ekim'de 7,1 Milyon Yolcu Taşıdı, Rekor Artışlar Yaşandı

Türk Hava Yolları (THY), Ekim ayında yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artırarak 7,1 milyon yolcu taşımayı başardı. THY'den gelen açıklamada, Ekim 2024 trafik sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Geçen yılın Ekim ayı verilerine dayanarak taşınan yolcu sayısında elde edilen %4,8'lik artış, dış hatlarda %82,5 ve iç hatlarda ise %84,6 doluluk oranları ile dikkat çekti. Ayrıca, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim 2023'te 2,5 milyon olarak belirlendi.

Toplam arz edilen koltuk kilometre ise %4,8 artış göstererek 21,8 milyara ulaştı. Aynı dönemde taşınan kargo ve posta hacmi de %4,7'lik bir artışla dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Ocak-Ekim Dönemi Verileri

THY, 2024 Ocak-Ekim dönemine dair trafik sonuçlarını değerlendirirken, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının %1,3 artarak 72,2 milyona çıktığını duyurdu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise %6 artışla 26,5 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluğu %82,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu %81,9, yurt içi yolcu doluluğu ise %86,8 olarak kaydedildi. Arz edilen koltuk kilometre ise %8 artışla 212,6 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo ve posta hacmi de Ocak-Ekim döneminde 1,7 milyon tona çıkarak %30'luk bir artış sağladı.

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