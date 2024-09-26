THY Teknik AŞ ve Garuda Indonesia Arasında Önemli Bakım Anlaşması

THY Teknik AŞ'den Garuda Indonesia ile Bakım Anlaşması

Türk Hava Yolları'nın bakım ve onarım şirketi THY Teknik AŞ, Endonezya'nın ulusal hava yolu şirketi Garuda Indonesia ile önemli bir komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı. Geniş Filolar İçin Destek

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma sayesinde Garuda'nın Airbus A330 ve Boeing 777 uçak filoları, THY Teknik AŞ'nin zengin komponent envanterinden ve kapsamlı bakım hizmetlerinden faydalanacak.

Mikail Akbulut'tan Açıklama

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, "Garuda Indonesia ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Dört kıtada bulunan depolarımız sayesinde kritik komponentleri hızlı bir şekilde temin edebiliriz. Bu durum Garuda'nın filosunun her an uçuşa hazır olmasını sağlıyor. Bu anlaşma, küresel erişimimizi güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda verdiğimiz hizmetin kalitesini ve operasyonel verimliliğimizi artırma taahhüdümüzü de gösteriyor." dedi.

Irfan Setiaputra'nın Görüşleri

Garuda Indonesia Hava Yolları Başkanı Irfan Setiaputra, anlaşmanın filolarının bakımında kesintisiz bir destek sağlayacağını belirterek, "Son dönemdeki büyümemiz, havacılıkta güvenliği ön planda tutmak ve tedarik ağımızı genişletmekle ilgilidir. Bu bağlamda en yüksek güvenlik standartlarını korumaya çalışıyoruz ve THY Teknik'in sunduğu güvenilir hizmetlerin bu hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.