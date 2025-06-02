DOLAR
39,19 0,28%
EURO
44,82 0,28%
ALTIN
4.215,56 -1,51%
BITCOIN
4.093.148,03 0,48%

THY ve Thai Airways'tan Stratejik İşbirliği Anlaşması

THY, Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzalayarak Türkiye-Tayland arasındaki seyahat olanaklarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 10:37
THY ve Thai Airways'tan Stratejik İşbirliği Anlaşması

THY ve Thai Airways'tan Önemli İşbirliği

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Thai Airways, 1 Aralık 2023 tarihinde Bangkok'tan İstanbul'a günlük seferler başlatacak ve bu seferler THY'nin geniş uçuş ağı ile birleşecek.

Stratejik Adım Delhi'de Atıldı

İki şirket, dün Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda ortak iş anlaşması imzalayarak Türkiye ve Tayland bayrak taşıyıcıları arasındaki işbirliğini güçlendirdi. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki yolcu trafiği potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Konforlu Seyahat Deneyimi

Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi THY ile Thai Airways'in bölgesel güçlerinin birleşmesi, tüm dünyada yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

THY'den Açıklama

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bu işbirliğinin Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bolat, "İki ülke arasındaki bağlantıyı artıracak ve yolculara her iki hava yolunun uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek sunacak bu işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Thai Airways'ten Beklentiler

Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri ise, "Bangkok-İstanbul hattında gerçekleştirilecek codeshare seferlerinin, ilgili otoritelerin iznine bağlı olarak 2025-2026 tarife döneminde hayata geçirileceğini belirtti. Bu anlaşma ile iki hava yolunun uçuş ağı genişleyecek ve yeni işbirliği fırsatları keşfedilecektir." şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği...

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzaladı. Törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (solda) ve Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri (sağda) katıldı.

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği...

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzaladı. Törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (solda) ve Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Azerbaycan Ortaklığında Yeni Dönem: Shafag-Asiman Projesi Anlaşması İmzalanıyor
2
Bakan Işıkhan Kayseri'de İş Güvenliğine Dair Önemli Mesajlar Verdi
3
Asgari ücrete cumhurbaşkanından 500 TL'lik kıyak geliyor
4
Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma ve Ortak Girişim İzinleri
5
İş Bankası'nın Yenilikçi POS Cihazı POB İle Daha Kolay Ödeme Süreçleri
6
Elindeki parayla altın alanlar dikkat! İslam Memiş tarih verip korkutan uyarıyı yaptı
7
Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!