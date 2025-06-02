THY ve Thai Airways'tan Stratejik İşbirliği Anlaşması

THY ve Thai Airways'tan Önemli İşbirliği

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Thai Airways, 1 Aralık 2023 tarihinde Bangkok'tan İstanbul'a günlük seferler başlatacak ve bu seferler THY'nin geniş uçuş ağı ile birleşecek.

Stratejik Adım Delhi'de Atıldı

İki şirket, dün Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda ortak iş anlaşması imzalayarak Türkiye ve Tayland bayrak taşıyıcıları arasındaki işbirliğini güçlendirdi. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki yolcu trafiği potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Konforlu Seyahat Deneyimi

Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi THY ile Thai Airways'in bölgesel güçlerinin birleşmesi, tüm dünyada yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

THY'den Açıklama

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bu işbirliğinin Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bolat, "İki ülke arasındaki bağlantıyı artıracak ve yolculara her iki hava yolunun uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek sunacak bu işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Thai Airways'ten Beklentiler

Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri ise, "Bangkok-İstanbul hattında gerçekleştirilecek codeshare seferlerinin, ilgili otoritelerin iznine bağlı olarak 2025-2026 tarife döneminde hayata geçirileceğini belirtti. Bu anlaşma ile iki hava yolunun uçuş ağı genişleyecek ve yeni işbirliği fırsatları keşfedilecektir." şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzaladı. Törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (solda) ve Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri (sağda) katıldı.

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzaladı. Törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (solda) ve Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri (sağda) katıldı.