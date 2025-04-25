Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li Mevkidaşıyla Ticaret İlişkilerini Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi.

Yapıcı ve Verimli Bir Görüşme

Görüşme son derece yapıcı ve verimli geçti. Bakan Bolat, yeni görevleri dolayısıyla ABD'li muhataplarını tebrik ederken, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileri taşımaya yönelik güçlü bir iradenin altını çizdi.

100 Milyar Dolar Hedefi ve İşbirliği Alanları

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen yıllık karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için iki tarafın kararlılığının görüştüğünde bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Görüşmede, enerji, kimya, otomotiv, tekstil-hazır giyim, tarım, dijital ekonomi ve altyapı alanlarında işbirliklerinin artırılması hedefi dile getirildi.

Yakın Diyalog ve Gelecek Planları

Bakan Bolat, ABD'li muhataplarına, ABD'nin yeni dönemdeki ticaret politikalarını dikkatle takip ettiklerini ve yakın diyalog içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin ticaret hacmini artırmak için ortak öneriler geliştirmek üzere işbirliği yapma isteğini vurguladı.

Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Greer ile kısa süre içinde bir araya gelmeyi hedeflediklerini de belirtti. Türkiye ve ABD'nin ticaret bakanlıkları arasında önümüzdeki ay Washington'da Ticaret ve Yatırım Konseyi toplantısı yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Bu bağlamda, "Karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı.