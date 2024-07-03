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Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticaret verilerinde yükseliş sürüyor!

Bakan Bolat, haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan geçici düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükseldiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Ocak-mayıs döneminde ihracatın yüzde 4,5 artarak 107 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, bu başarının dış ticaret politikalarının etkinliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 12:24
Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticaret verilerinde yükseliş sürüyor!

Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracat ve ithalat performansı üzerinde bayram tatili ve takvim etkisi gözlemlendi. İhracatta yaşanan geçici düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında sağlanan artışlar Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Haziranda ithalatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolara gerilediğine dikkat çeken Bakan Bolat, bu durumun Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini vurguladı.

Yükselen İhracat Performansı

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, haziran ayında uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatın düşüş gösterdiği belirtildi. Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatının yüzde 2,5 artışla 257,8 milyar dolara çıktığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayından bu yana süregelen ihracattaki artış trendi, 2024 yılında da devam ettiği kaydedildi.

İthalatta Düşüş Eğilimi

Açıklamada ithalatın düşüş eğiliminin devam ettiği ve haziran ayında son 32 ayın en düşük değerine gerilediği ifade edildi. İthalatın yıllıklandırılmış değerinin yüzde 6,7 azalarak 346,1 milyar dolara düştüğü belirtilirken, bu durumun dış ticaret açığının azalmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

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