Ticaret Bakanı Bolat, EXPO 2025 Osaka'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenecek EXPO 2025 etkinliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 13 Nisan’da başlayacak olan bu büyük organizasyonda Türkiye, 900 metrekarelik pavyonuyla yer alacak.

Bolat, basın toplantısında, "Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir pavyonumuz orada bulunmakta. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

EXPO 2025'in Önemi

Etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyon'dan fazla ziyaretçi beklediğini belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bolat, "Dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz." dedi.

Ticaret Hedefleri ve Stratejiler

Bolat, özellikle ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde olduklarını ve 100 milyar dolarlık iki yönlü ticaret hedefine ulaşmak için çeşitli politikaların hazırlandığını ifade etti. "Afrika ile yakınlaşma, yeniden Asya stratejisi ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejimiz var" diye ekledi.

Gelişen Yatırım İlişkileri

Türkiye'nin ticaret ve yatırım hedefleriyle ilgili de bilgi veren Bolat, "Dış ekonomik ilişkilerde doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir gösterge. 1950-2002 yılları arasında Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım 14 milyar dolar iken, 2002-2024 arasında bu rakam 276 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

EXPO 2025 için Hazırlıklar Tamamlandı

EXPO 2025'in ana temasının "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" olduğunu hatırlatan Bolat, Türkiye’nin tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. "Bütün organizasyonumuzla ve standımızla yer almaya hazır durumdayız," dedi. Etkinliğin 13 Ekim'e kadar süreceği bilgisini de veren Bakan, pavyonunun her kesim tarafından beğenileceğini ifade etti.

Ticaret Diplomasisi ve Yeni Fırsatlar

ABD’nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri hakkında da konuşan Bolat, "Bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. İkinci vazifemiz, ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceklerini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında 13 Nisan tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde başlayacak EXPO 2025 etkinliği ve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında 13 Nisan tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde başlayacak EXPO 2025 etkinliği ve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.