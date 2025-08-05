Ticaret Bakanı Bolat: Halep Güçlü Bir Lojistik Üs Olacak

Ticaret Bakanı Bolat, Halep'in Lojistik Üs Olacağını Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Suriye ile sınır geçişlerini kolaylaştıracak, ticareti hızlandıracak ve güvenliği artıracak modernizasyon adımları attıklarını belirtti. 'Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak,' diye konuştu.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Bolat, Suriye'nin halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Katkıları

Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde en güçlü katkıları sunacağına inandığını belirtti. Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinliklerle Suriye'de öncülük edeceğini ifade etti.

JETCO Protokolü ve Ekonomik Ortaklık

Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar ile yaptıkları görüşme sonrası, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü imzaladıklarını açıkladı. 'İlk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz,' dedi. Bu toplantıların iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğini vurguladı.

Gümrük ve Ulaşım Alanındaki Gelişmeler

Bakan Bolat, Suriye'nin gümrük rejimi uygulamalarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti. 'Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek,' dedi. Ayrıca, Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanlarının yeniden sağlanacağını da dile getirdi.

Enerji Alanında İşbirliği

Bolat, iki ülke arasında geçen hafta atılan enerji adımının önemine dikkat çekerek, Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Bu hattın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve ileride ortak enerji projeleri ile işbirliğinin geliştirileceğini belirtti.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar (sol 5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağ 4) katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar (sol 5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağ 4) katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.