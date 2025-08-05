DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
46,97 -0,18%
ALTIN
4.418,46 0,03%
BITCOIN
4.631.389,85 -0,33%

Ticaret Bakanı Bolat: Halep Güçlü Bir Lojistik Üs Olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halep'in lojistik üs olacağını ve Suriye ile ticareti kolaylaştıracak adımları duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:09
Ticaret Bakanı Bolat: Halep Güçlü Bir Lojistik Üs Olacak

Ticaret Bakanı Bolat, Halep'in Lojistik Üs Olacağını Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Suriye ile sınır geçişlerini kolaylaştıracak, ticareti hızlandıracak ve güvenliği artıracak modernizasyon adımları attıklarını belirtti. 'Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak,' diye konuştu.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Bolat, Suriye'nin halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Katkıları

Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde en güçlü katkıları sunacağına inandığını belirtti. Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinliklerle Suriye'de öncülük edeceğini ifade etti.

JETCO Protokolü ve Ekonomik Ortaklık

Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar ile yaptıkları görüşme sonrası, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü imzaladıklarını açıkladı. 'İlk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz,' dedi. Bu toplantıların iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğini vurguladı.

Gümrük ve Ulaşım Alanındaki Gelişmeler

Bakan Bolat, Suriye'nin gümrük rejimi uygulamalarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti. 'Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek,' dedi. Ayrıca, Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanlarının yeniden sağlanacağını da dile getirdi.

Enerji Alanında İşbirliği

Bolat, iki ülke arasında geçen hafta atılan enerji adımının önemine dikkat çekerek, Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Bu hattın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve ileride ortak enerji projeleri ile işbirliğinin geliştirileceğini belirtti.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve...

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar (sol 5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağ 4) katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve...

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 5), Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar (sol 5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağ 4) katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Kale Biberi Hasadı Başladı: Kalite ve Verim Ön Planda
2
Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili İçin Yola Çıktı
3
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Ulaşım Projeleri Hakkında Önemli Açıklamalar
4
Çubuk'ta Çiçek Balı Hasadı Başladı
5
Ticaret Bakanı Bolat, UND'yi Ziyaret Ederek Lojistik Sektörünün Önemi Vurguladı
6
Bakan Bayraktar: 2026'da Doğal Gaz Üretimimizi İkiye Katlayacağız
7
BİST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,26 Değer Kaybıyla Tamamladı

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!