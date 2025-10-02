Ticaret Bakanı Bolat: İhracat Hedefi 390 Milyar Dolara Eylülde Ulaşıldı

Ticaret Bakanı Bolat: İhracat Hedefi 390 milyar dolare Eylülde Ulaşıldı

Bakan Bolat, yılbaşında konulan hedefin erken gerçekleştirildiğini duyurdu

Ticaret Bakanı Bolat, yaptığı açıklamada yılbaşında ortaya konan mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylülde ulaştıklarını bildirdi.

"Yılbaşında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylülde ulaştık" ifadelerini kullanan Bolat, bu gelişmenin hedefe erken ulaşmanın göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakanın açıklaması, ihracat performansındaki beklentilerin zamanından önce karşılandığını ortaya koyuyor. Söz konusu sonuç, ekonomi gündeminde dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.