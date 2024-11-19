Ticaret Bakanı Bolat'tan Irak'la Ticaret Vurgusu: 30 Milyar Dolar Hedefi

Ticaret Bakanı Bolat, Irak'la Ticaret Hedefini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Irak Genel Ticaret Heyeti" programının Basra ayağında yaptığı konuşmada, "Karşılıklı ticaretimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel var." ifadesini kullandı.

Bağdat'tan Basra'ya Ziyaret

Bolat, program kapsamında Bağdat'taki temaslarının ardından Basra'ya geçerek Türk ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi dostu Irak’la olan ilişkilerin her alanda hızla ilerlediğini vurguladı.

İş Dünyasına Yeni Fırsatlar

Bakan Bolat, Türkiye'den 150 kişilik bir heyet ile Irak'a çıkarma yapıldığını belirterek, Türk iş dünyasının Basra ile daha yakın temaslar içinde olacağına dikkat çekti. Bolat, Basra'nın yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin katkı sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretini anımsatan Bolat, bu ziyaretin verimli görüşmelerin devamına zemin hazırladığını bildirdi. 15 ay içinde Irak'a yaptığı üçüncü ziyaretle ilgili de duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Potansiyelin Değerlendirilmesi

Bolat, karşılıklı ticaretin arttırılması için büyük bir potansiyel bulunduğunu belirterek, Irak'ın son yıllarda istikrar yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. "Kadim komşumuz Irak ile ilişkilerimiz her alanda güçlenmektedir. Güvenlik, savunma, ticaret ve ihaleler alanındaki işbirliklerimiz artmaktadır." şeklinde konuştu.

Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi

Bakan Bolat, Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi hakkında da önemli bilgiler vererek, bu projenin tarihi önemde bir kalkınma vizyonu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Irak'ın en zor dönemlerinde her zaman yanında yer aldığını belirtti.

Verimli Görüşmeler ve B2B Temasları

Bolat, Irak'ta gerçekleştirdiği temasların ardından Türk ve Iraklı firmalar arasında B2B görüşmeleri yapıldığını da duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ve diğer bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına katılarak konuşma yaptı.