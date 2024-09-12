Ticaret Bakanı Bolat'tan Şanlıurfa Esnafına Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da Destek Açıklamalarında Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantıda esnaf kredilerine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Açıklamalarında, 50 milyar lira tutarında hazine kaynaklarından esnafa kredi ve finansman desteği sağlandığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Ekonomik Gelişimi

Bakan Bolat, Şanlıurfa'nın tarım sektöründen ekonomiye doğru önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Hükümetin esnafa verdiği desteklerin artırılarak sürdürüldüğüne dikkat çekti. Bolat, “2023 yılında esnafımıza sağlanan finansman desteği 169 milyar lira iken, bu yıl 119 milyar lira olmuştur.” dedi.

Yeni Destek Müjdesi

Ömer Bolat, yarından itibaren 150 milyon lira ek kredi desteği sağlanacağının müjdesini verdi. Ayrıca, esnafın kredi limitinin 350 bin liradan 750 bin liraya yükseldiğini ve bunun yaklaşık 23 bin Amerikan doları değerinde olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, geçmiş dönemde sağlanan destekler ile günümüzdeki desteklerin karşılaştırmasını yaparak, “2001 Türkiye'sinde esnaflara verilen kredi sadece 5 bin lira idi. O zaman hazine bunun yüzde 20’sini karşılıyordu.” ifadelerini kullandı. Bu nedenle, şu anki desteklerin geçmişe göre çok daha yüksek olduğu gözler önüne serildi.