DOLAR
33,9 0,2%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.784,16 -1,41%
BITCOIN
1.950.610,61 0%

Ticaret Bakanı Bolat'tan Şanlıurfa Esnafına Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da esnafa 150 milyon lira ek finansman desteği vereceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:46
Ticaret Bakanı Bolat'tan Şanlıurfa Esnafına Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da Destek Açıklamalarında Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantıda esnaf kredilerine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Açıklamalarında, 50 milyar lira tutarında hazine kaynaklarından esnafa kredi ve finansman desteği sağlandığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Ekonomik Gelişimi

Bakan Bolat, Şanlıurfa'nın tarım sektöründen ekonomiye doğru önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Hükümetin esnafa verdiği desteklerin artırılarak sürdürüldüğüne dikkat çekti. Bolat, “2023 yılında esnafımıza sağlanan finansman desteği 169 milyar lira iken, bu yıl 119 milyar lira olmuştur.” dedi.

Yeni Destek Müjdesi

Ömer Bolat, yarından itibaren 150 milyon lira ek kredi desteği sağlanacağının müjdesini verdi. Ayrıca, esnafın kredi limitinin 350 bin liradan 750 bin liraya yükseldiğini ve bunun yaklaşık 23 bin Amerikan doları değerinde olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, geçmiş dönemde sağlanan destekler ile günümüzdeki desteklerin karşılaştırmasını yaparak, “2001 Türkiye'sinde esnaflara verilen kredi sadece 5 bin lira idi. O zaman hazine bunun yüzde 20’sini karşılıyordu.” ifadelerini kullandı. Bu nedenle, şu anki desteklerin geçmişe göre çok daha yüksek olduğu gözler önüne serildi.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi'nde Ekonomik Zorluklar ECB'den Faiz İndirimi İle Yanıt Buldu
2
Londra Ulaşım Sistemine Siber Saldırı Gerçekleşti
3
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Geride Bıraktı
4
TMO Hububat Satışlarına Duyurdu
5
Emeklilerin bundan haberi yok! Bunu yapmayanlar tek kuruş promosyon ödenmeyecek
6
Ticaret Bakanı Bolat'tan Şanlıurfa Esnafına Destek Müjdesi
7
Acil nakit arayanlara 30.000 TL faizsiz kredi! İki koşulu sağlayan bankaya koşuyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!